Policía frustra asalto con cuchillo: sospechoso había recuperado su libertad hace dos días

Un hombre de 25 años fue aprehendido en flagrancia cuando presuntamente intentaba cometer un robo agravado con un cuchillo tipo carnicero sobre la avenida España y Estados Unidos, en Asunción. Según la Policía, el sospechoso había recuperado su libertad apenas dos días antes y ya volvió a ser detenido por un nuevo hecho delictivo.

La rápida intervención de agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana evitó que el asalto se consumara. El procedimiento ocurrió alrededor de las 17:00 del lunes, en una zona considerada de alta circulación de personas.

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Patrulla evitó que el asalto se concretara

El comisario Isidro Gamarra explicó que un efectivo policial que realizaba patrulla preventiva observó al sospechoso reduciendo contra una pared a un joven, quien comenzó a pedir auxilio al notar la presencia de los uniformados.

Ante la situación, el agente solicitó apoyo y procedió a la aprehensión del presunto autor, evitando que el hecho pasara a mayores.

“Gracias a que el personal estaba atento y apostado en el sector se pudo sacar de circulación a esta persona y evitar el hecho”, manifestó el jefe policial.

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Había salido de prisión hace apenas dos días

De acuerdo con el comisario Gamarra, el detenido manifestó que hacía apenas dos días había recuperado su libertad tras permanecer recluido en una penitenciaría.

La Policía señaló además que el sospechoso acumula cinco antecedentes judiciales, entre ellos por hurto agravado, hurto especialmente grave y otros hechos contra la propiedad, lo que vuelve a poner en debate la reincidencia delictiva y los mecanismos de control sobre personas recientemente liberadas.

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Portaba un cuchillo tipo carnicero

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un cuchillo tipo carnicero, arma que presuntamente iba a ser utilizada para consumar el atraco.

El comisario describió el arma como “bastante grande y muy filosa”, destacando que la rápida reacción policial evitó que la víctima sufriera lesiones.

Quedo a disposición de la Fiscalía

El aprehendido fue identificado como Moisés Ezequiel Giménez, de 25 años, domiciliado en la zona baja del barrio Ricardo Brugada.

La víctima fue identificada como Rai Arabanis Velázquez Santacruz, de 19 años.

El procedimiento fue comunicado a la fiscal de la Unidad Penal N.º 20, Teresa Sosa, quien dispuso que el sospechoso permanezca detenido mientras prosiguen las investigaciones.