Video: cae presunto motochorro tras asaltar a dos turistas argentinos en Presidente Franco

El asalto ocurrió este viernes, a las 14:40 aproximadamente, en la zona ribereña del barrio Tres Fronteras, a pocos metros del Río Paraná.

Según se observa en imágenes de una cámara de circuito cerrado, agentes policiales llegaron al lugar y localizaron a dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta Kenton GTR de color azul, sin chapa. Al percatarse de la presencia de la patrullera, los sospechosos intentaron escapar, pero uno de los efectivos abrió la puerta del móvil policial para bloquearles el paso.

La maniobra provocó que el motociclista perdiera el control y terminara impactando contra una columna.

Tras la colisión fue detenido Vidal Junior Cantero Franco (24), domiciliado en el barrio San Rafael de Presidente Franco. Su acompañante escapó a pie, internándose en una zona boscosa.

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Durante la intervención, los uniformados incautaron una mochila de color negro que contenía perfumes que las víctimas compraron en Ciudad del Este y pretendían llevar a Puerto Iguazú (Argentina) a través del río Paraná.

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Ocultaron las mercaderías en el bosque

Posteriormente, con el acompañamiento del sospechoso, los agentes regresaron a una zona boscosa y recuperaron una caja de cartón que contenía perfumes y un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas, identificada como Gustavo José Luis Amaro (29).

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Edgar Delgado, quien ordenó el traslado del detenido, las evidencias recuperadas y la víctima hasta la sede del Ministerio Público. La motocicleta utilizada por los sospechosos también quedó incautada.