Cierran cinco farmacias y abren sumario a otras dos en Pedro Juan Caballero

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) informó que fue resuelta la suspensión de actividades en cinco farmacias de Pedro Juan Caballero. Agregó que, además, se dispuso la apertura de sumario para otros dos establecimientos de la zona.

El doctor Oscar Allende, director de Vigilancia de Dinavisa, explicó que la medida es de carácter preventivo. Señaló que algunas de las infracciones constatadas fueron la venta de productos sin registro sanitario, con alerta sanitaria, faltas en la conservación y el uso de publicidad no permitida.

Agregó que durante la fiscalización se detectó el incumplimiento de las buenas prácticas de farmacia. El alto funcionario público no reveló las causas específicas de la sanción a cada infractor, sino que se limitó a referir dichas causas de forma general.

Critican “drástica decisión” y burocracia centralizada

El concejal de Pedro Juan Caballero, Jorge Medina (ANR), calificó como drástica la decisión de cerrar las farmacias, ya que es un perjuicio para el sector y para los trabajadores.

Expresó que la Dinavisa les hubiera dado tiempo para regularizar su situación antes de tomar la decisión de suspender totalmente las actividades. Anunció que planteará el tema ante el pleno de la Junta Municipal en la próxima sesión ordinaria.

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Por otro lado, lamentó la burocracia excesivamente centralizada para hacer frente a este tipo de situaciones, ya que, pese a la existencia de una oficina regional en la capital de Amambay, todos los trámites por parte de los afectados por los procesos abiertos deberán ser realizados en la ciudad de Asunción.