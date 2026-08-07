Falsificación de fármacos para adelgazar: esto incautaron durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, bajo la dirección del subcomisario Marcelo Ojeda y la fiscala Katia Uemura, allanaron una farmacia en el marco investigativo de la supuesta falsificación y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida.

La farmacia situada en un centro comercial de Pedro Juan Caballero es propiedad del brasileño João Paulo Mora Neves, uno de los detenidos el jueves en un supuesto laboratorio clandestino de fármacos para adelgazar, según los intervinientes.

La Policía Nacional detalló que durante el procedimiento fueron incautadas varias cajas de tirzepatida bajo varias denominaciones comerciales como Lipoless, Tirzec, Tirzedral, entre otros.

Asimismo, la institución informó que incautó semaglutida, bajo la denominación comercial de Glucox y Glucomex; todos los medicamentos incautados quedaron lacrados en los refrigeradores que los conservaban y que también quedaron a disposición del Ministerio Público.

Antecedentes del caso

Agentes policiales dirigidos por la fiscala Katia Uemura, allanaron el jueves un supuesto laboratorio clandestino de fármacos para adelgazar, presumiblemente falsificados.

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Los intervinientes detuvieron a tres ciudadanos brasileños e incautaron varias evidencias que indican que en el lugar eran procesados y falsificados y promocionados por redes sociales para su comercialización, fármacos para adelgazar.

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Los informes de que uno de los detenidos es el propietario de una farmacia que opera en el Shopping Dubai de esta capital departamental condujeron a los intervinientes a realizar el allanamiento efectuado en la fecha.