Pobladores de Arroyos y Esteros y Tobatí exigen solución a ruta en mal estado

El tramo que conecta Arroyos y Esteros con Tobatí se encuentra en condiciones desastrosas. La calzada muestra un deterioro evidente: grietas, hundimientos y baches de gran tamaño. Estos inconvenientes obligan a los conductores a realizar maniobras peligrosas para evitar daños en los vehículos. La circulación se vuelve aún más complicada en días de lluvia, cuando los huecos se llenan de agua y se vuelven casi imposibles medir en profundidad, aumentando el riesgo de accidentes.

En la ruta PY02, específicamente entre los kilómetros 53 y 56, se observan enormes baches que convierten este tramo en uno de los más peligrosos de la región.

“Todos los días es un peligro salir de casa”, relató Adolfo Martínez, poblador de Arroyos y Esteros. “Los baches son enormes y muchos conductores terminan rompiendo sus vehículos o corriendo riesgo de sufrir accidentes. Más de una vez hemos visto motos y autos esquivar los huecos de manera desesperada. La ruta está olvidada y necesitamos que alguien tome cartas en el asunto antes de que ocurra una tragedia”, resaltó.

La situación ha generado cuestionamientos directos a las autoridades responsables del mantenimiento vial, quienes hasta ahora no han dado respuestas claras ni han anunciado planes de reparación concretos. La comunidad reclama intervención inmediata, ya que la falta de acción podría derivar en accidentes graves o incluso tragedias.

Si no se actúa con urgencia, los vecinos advierten que las consecuencias podrían ser irreversibles. El riesgo de accidentes aumenta cada día, no solo para automovilistas, sino también para motociclistas, ciclistas y peatones, quienes deben atravesar estos tramos a diario. Familias enteras podrían verse afectadas por un descuido que ya lleva años sin solución. La falta de señalización, iluminación y reparación de los baches profundiza aún más la vulnerabilidad de los usuarios, generando un clima de inseguridad constante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los vecinos, conscientes de la gravedad de la situación, exigen a las autoridades un plan de acción inmediato que incluya reparación, mantenimiento regular, señalización adecuada y controles constantes. Hasta que esto no ocurra, la comunidad asegura que continuará visibilizando la problemática y advirtiendo a quienes transitan por la zona, con la esperanza de evitar accidentes y tragedias que podrían haberse prevenido con acciones oportunas.

Lea más: Persisten cortes en Arroyos y Esteros y cuestionan falta de respuesta de la ANDE

Sin respuesta

Para consultar sobre los motivos de la falta de reparación, intentamos comunicarnos con el gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), a su número con terminación 331, pero no atendió. También buscamos contactar con Claudia Centurión, ministra de Obras, a su número con terminación 969, sin éxito.

Estamos abiertos a que las autoridades se pronuncien sobre el problema y brinden respuestas a la comunidad afectada.

Lea más: Madre e hijo mueren en accidente causado por un profundo bache