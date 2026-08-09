Tragedia en Pirapó: objeto metálico despedido de un camión causa accidente fatal

El viernes 7 de agosto pasado se registró un accidente fatal en Pirapó, específicamente en la ruta PY06, kilómetro 76. La víctima fatal fue una mujer de 68 años.
Conforme a los datos policiales, Julián Giménez Barreto (55) iba en compañía de Gregoria Zarza Mattos, quienes tenían como destino la localidad de Dr. Raúl Peña, departamento de Alto Paraná.
Tras el accidente, los policías no localizaron a las víctimas, ya que estas habían sido trasladadas al Hospital de Capitán Meza para recibir asistencia y en el lugar encontraron al conductor -Giménez Barreto-, quien resultó ileso.
Según el relato del hombre, al momento de cruzarse con un tractocamión -cuyos datos se desconocen-, un objeto de metal que habría salido despedido de entre las ruedas del vehículo de gran porte impactó contra el parabrisas del automóvil, lo atravesó e impactó contra la cabeza de la víctima. La causa de muerte fue un traumatismo de cráneo severo con pérdida de masa encefálica y el caso fue comunicado al Ministerio Público.
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