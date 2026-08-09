Así alzaron a detenidos a una patrullera: procedimiento genera polémica en Hernandarias

Las imágenes difundidas muestran cómo los aprehendidos son arrojados de manera brusca en la carrocería de una patrullera, supuestamente tras resistirse al procedimiento policial.

La difusión del video generó reacciones divididas en redes sociales. Por un lado, varios usuarios cuestionaron el uso excesivo de la fuerza. En contrapartida, otros respaldaron la actuación de los agentes y mencionaron que se deben analizar las circunstancias en las que se realizó la intervención.

Policía sostiene que hubo resistencia

El subcomisario Willian Ferreira, subjefe de la Subcomisaría 24ª, defendió la actuación de los agentes. Según explicó, la intervención fue en una zona considerada crítica de Hernandarias debido a la cantidad de asentamientos existentes en el sector.

El jefe policial dijo que los uniformados actuaron luego de recibir la denuncia de hurto de celular y realizar averiguaciones de lo ocurrido. Dijo que algunos de los involucrados no contaban con documentos al momento del procedimiento y que se habrían resistido a ser verificados.

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Uno de los detenidos hurtó un celular

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de un adolescente de 16 años, quien manifestó que una persona habría ingresado a su vivienda y se llevó su celular.

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Posteriormente, el propio denunciante localizó al supuesto autor en la vía pública y, con ayuda de vecinos, logró reducir a un adolescente de 15 años. El menor habría manifestado que vendió el teléfono celular a Celso Daniek Chaparro Sosa (35), quien también fue capturado.