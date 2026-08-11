Supuestos narcotraficantes detenidos con más de dos kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento Regional Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), allanaron una vivienda ubicada en inmediaciones de la Penitenciaría Regional de la capital de Amambay.

La intervención permitió el decomiso de 1,045 kg de clorhidrato de cocaína y 1,026 kg de pasta base de cocaína, totalizando 2 kilos y 71 gramos de la droga peligrosa, además de 122 gramos de marihuana prensada y 20 gramos de marihuana picada, según detallaron desde la institución encargada.

Asimismo, fueron detenidos Heriberto Ramón García Gauto (42) y Alexis Chamorro Gómez (28). Los privados de libertad serían proveedores de los centros de expendio de sustancias ilícitas, denominados “bocas de fumo”, y hasta de la misma Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, según los investigadores.

Otras evidencias incautadas

Según un informe de la Senad, además del estupefaciente, los antidrogas incautaron 2 celulares, dinero en efectivo detallado en G. 800.000 y US$ 100, municiones de calibres 9 mm y 5.56 y un automóvil Chevrolet Onix, color negro.

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Los detenidos y todo lo incautado quedaron a disposición del fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien imputaría a los responsables de las sustancias ilícitas decomisadas en las próximas horas.