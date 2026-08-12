Narcotráfico en PJC: cárcel para detenidos con cocaína en allanamiento a carnicería

La fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, formuló imputación contra tres sujetos detenidos con 43 panes que totalizaron más de 45 kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero.

Por su parte, el juez Martín Areco decretó la prisión preventiva de los imputados, quienes deberán responder el proceso recluidos en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, teniendo en cuenta el alcance del oficio firmado por el magistrado.

Los afectados por la medida cautelar más gravosa son Fabio Isabelino Moreira Morel (33), Alfredo Morel Urbieta (25) y Reinaldo López. Los tres fueron imputados por tenencia sin autorización de drogas peligrosas (cocaína y marihuana), según la fiscala Rossana Coronel.

Fueron detenidos en una carnicería

Los tres imputados y encarcelados fueron detenidos durante un procedimiento efectuado el lunes último en una carnicería ubicada sobre las calles Natalicio Talavera y Naciones Unidas, de esta capital departamental.

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En el establecimiento intervenido, fueron incautados 43 panes de cocaína que totalizaron 45 kilos y 600 gramos, además de 375,5 gramos de marihuana, 3 vehículos y dinero en efectivo.