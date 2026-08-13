Buscan a adolescente de 15 años desaparecido en Presidente Franco

La denuncia fue realizada por la madre del menor, Gessica Andrea Gómez Ocampos (33), ante agentes de la Subcomisaría Nº 12. De acuerdo con su declaración, el adolescente salió de su casa, situada en el km 7 Monday, barrio Santa Clara.

La mujer explicó que al levantarse durante la mañana de ayer, constató que su hijo ya no se encontraba en su dormitorio. También mencionó que el joven se llevó consigo sus prendas de vestir y dejó una carta destinada a su madre.

El adolescente es de contextura delgada, de estatura alta y cutis moreno. Al momento de ser visto por última vez, vestía una campera de color marrón.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, familiares y amigos, preocupados por la situación, continúan con su búsqueda.

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Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a establecer su paradero puede acercarse a la Unidad Penal N.º 3 de Presidente Franco, a cargo del fiscal Alberto Torres Flores o proporcionar los datos a la dependencia policial más cercana.