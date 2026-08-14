Hallan restos óseos humanos en Concepción

La comisaría 18ª ubicada en la colonia Roberto L. Petit recibió la denuncia del hallazgo de varios restos óseos dentro de la propiedad de la firma Paracel, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Concepción.

Los policías llegaron al lugar y comprobaron la veracidad de la denuncia, informaron al fiscal de turno, Joel Cazal Cristaldo, el médico forense Roberto Barrios y a los agentes de Criminalística de la Policía Nacional.

Según explicaron los funcionarios de la empresa, en el lugar del hallazgo se realizaban trabajos de movimiento de tierra con maquinarias pesadas. En un momento dado los trabajadores observaron en la superficie varios huesos.

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Con la llegada de la comitiva fiscal y del personal de criminalística, se procedió a buscar más huesos en la zona.

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Finalmente se encontraron más restos óseos y por lo ubicado, se puede asegurar que se trata de huesos humanos.

El fiscal Joel Cazal explicó que lo hallado será remitido al laboratorio forense del Ministerio Público.