Supuesto secuestro: hallan a mujer en Atyrá y sospechan autosecuestro

La Policía Nacional efectuó hoy un allanamiento en una vivienda en la ciudad de Atyrá, departamento de Cordillera, tras una denuncia de un hecho de supuesto secuestro realizada en la localidad de Guayaibí, San Pedro.

Los intervinientes a cargo del allanamiento de hoy encontraron en el interior de la vivienda a la supuesta víctima de secuestro, una mujer oriunda de Guayaibí, “en compañía de una persona de sexo masculino”, comentó a ABC Cardinal el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía. Ambos quedaron detenidos.

El jefe policial indicó que las circunstancias del hecho aún no han sido esclarecidas. Sin embargo, indicó que el Ministerio Público tiene un “alto grado de sospecha” de que se trataría de un secuestro simulado.

El fiscal José Godoy, de la Unidad Antisecuestros del Ministerio Público en San Pedro, dijo creer que además hay “un trasfondo familiar” en el caso, pero no entró en más detalles sobre ese punto.

Familiares recibieron video y pedido de pago

Según comentó, una familiar de la supuesta víctima que reside en España recibió un mensaje exigiendo el pago de entre 80 y 100 millones de guaraníes a cambio de la liberación de la mujer.

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El mensaje afirmaba que la mujer fue secuestrada por miembros del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo y estuvo acompañado por un video que mostraba a la mujer maniatada y con la cabeza encapuchada.

El comisario Cardozo dijo que tanto la presunta víctima de secuestro como el hombre que estaba con ella serán entrevistados para intentar esclarecer lo ocurrido.

El fiscal Godoy, por su parte, confirmó que el teléfono celular utilizado para la “extorsión” ya fue localizado, al igual que ropa cuyas características coinciden con lo que la mujer vestía en el video de “prueba de vida” enviado a su familiar en España.