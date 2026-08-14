Imputan a mujer y a su pareja que conoció en Facebook por supuestamente fingir secuestro

Zunilda Benítez y Juan Martínez Guzman fueron imputados por el fiscal antisecuestro José Godoy por presuntamente fingir el secuestro de la mujer.

Ambos fueron detenidos tras un allanamiento realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía a una vivienda en Atyrá, al hacer el rastreo por geolocalización del teléfono celular de Benítez, ya que el mismo fue utilizado en todo momento durante la supuesta simulación de secuestro.

La investigación inició tras la denuncia que realizaron los familiares de la mujer, luego de que una de las familiares que reside en España recibió un mensaje exigiendo el pago de entre G. 80 y 100 millones a cambio de la liberación de la mujer.

El mensaje afirmaba que Zunilda fue secuestrada por miembros del grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y estuvo acompañado por un video que mostraba a la mujer maniatada y con la cabeza encapuchada.

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Supuesta víctima de secuestro fue hallada “tranquila”

Según detalló el agente fiscal en comunicación con el programa Crimen y Castigo de ABC TV, al ingresar a la vivienda localizada en Atyrá, tanto la mujer como su pareja estaban “tranquilos” tomando mate y acostados en una cama.

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“Casi a las 3 de la madrugada, toda la madrugada estuvimos ahí, una vez confirmado, procedimos al ingreso y la sorpresa fue grande bajo el motivo de que le encontramos tomando mate como se ve, y los mismos estaban en una forma tranquila, compartiendo. Una vez vista su situación y analizando los hechos, encontramos el teléfono negociador y otros aspectos más. Para nosotros ya se trató de una simulación, de un autosecuestro, con el objetivo de sacar plata a sus familiares”, indicó.

Agregó que durante la declaración de Benítez, esta confirmó que tiene una relación con el otro detenido que inició a través de la red social Facebook hace seis meses y que hace dos días quedaron en verse en Guayaibí, San Pedro, donde reside la mujer, y de ahí fueron hasta Atyrá tras fingir el secuestro.

Ambos fueron imputados por coacción grave, simulación de hecho punible, asociación criminal en carácter de coautores, ya que para el fiscal los dos tuvieron dominio del hecho, porque fue un trabajo en conjunto y por lo que manifestó la joven, su pareja había colaborado con ella. Además solicitó prisión preventiva que quedará a cargo del juzgado determinar si se concreta o no.

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“Hace dos días se encontraron y fraguaron una estrategia ese día para tratar de sacarle plata a sus familiares. Habían manifestado de forma extraoficial que había un inmueble, había un enojo de los familiares con esta chica porque era un problema de índole económico y se había vendido una propiedad, una casa. Eran G. 300 millones aproximadamente, pero había molestia por la división, en cuanto a una promesa de construir una casa para la madre que no se llegó a construir”, refirió.