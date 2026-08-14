Triple crimen ligado al “Soldado Israelí”: extinguen la causa y sobreseen a 8 acusados

La familia del exconcejal fallecido Cecilio Ricardo Cabello denuncia la impunidad y la mora judicial. El sonado caso, en el que estuvieron involucrados Agustín Martínez Martínez, alias “Soldado Israelí”, y otros ocho procesados, que conmovió al departamento de Paraguarí hace 17 años, culminó con la extinción de la causa y el sobreseimiento definitivo de los procesados.

El juicio oral y público del horrendo crimen del exconcejal municipal de Carapeguá, Cecilio Ricardo Cabello (50), y de sus dos capataces, Hilario “Papi” Marecos (35) y Alberto Medina Blanco (34), quienes fueron asesinados y calcinados en un horno de carbón en Ybycuí, terminó con la declaración formal de extinción de la acción penal.

A través del Auto Interlocutorio N.° 117/2026, el Tribunal de Sentencia de Paraguarí, integrado por la presidenta, Dra. Fabiola Quintero, y los miembros titulares, los magistrados Rodolfo Vera y Digna Ocampos, resolvió la extinción de la causa por “homicidio doloso y abigeato” y otorgó el sobreseimiento definitivo a ocho procesados, bajo la figura de la extinción por la duración máxima del procedimiento.

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El trasfondo del caso y la indignación familiar

Los tres hombres habían desaparecido el 20 de mayo de 2009. Tras varios días de intensa búsqueda, sus restos óseos fueron hallados calcinados dentro de un horno de carbón en la compañía Isla Alta de Ybycuí, en un hecho que conmocionó a toda la región. Del lugar habían desaparecido 17 vacunos.

Recorrido impune del expediente

El expediente estuvo circulando durante 17 años por diversos juzgados y fiscalías de los departamentos de Paraguarí, Misiones y Cordillera. Finalmente, retornó a la jurisdicción de origen cuando los plazos procesales ya habían fenecido.

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Con esta disposición judicial, resultaron favorecidos con el sobreseimiento definitivo Luciano Alvarenga, Sebastián Aguilar Coronel, Eleno García, Avelino Ferreira Zárate, Alberto Ferreira, Oscar Chaparro, Crescencio Aguilar Centurión y Juan de Rosa Centurión.

El otro procesado, el “soldado israelí” Martínez Martínez falleció en prisión mientras cumplía condena por otro horrendo crimen cometido en 2018 en Yaguarón: el asesinato del abogado Lucio Nicolás Cardozo, cuyos restos calcinados fueron hallados en una fosa en la propiedad del exsuegro del procesado.

Incidente de extinción penal

La resolución del tribunal responde al planteamiento de los abogados defensores Carlos Torres y Víctor Portillo, quienes promovieron incidentes de extinción de la acción penal, argumentando que los plazos legales del proceso se encontraban plenamente agotados.

Por su parte, el agente fiscal Alcides Espínola contestó los incidentes solicitando el rechazo de la prescripción. El representante del Ministerio Público alegó la extrema gravedad del hecho punible, que derivó en la muerte de tres personas y el hurto de 17 cabezas de ganado, propiedad del ganadero y exconcejal Cabello.

Asimismo, remarcó de manera genérica la existencia de múltiples actos interruptivos y suspensivos, tales como continuas recusaciones, inhibiciones y recursos planteados a lo largo de los años, que imposibilitaron la prosecución normal del juicio oral.

Fueron 17 años sin justicia

Tras conocerse la resolución, Héctor Cabello, hijo del exconcejal asesinado, expresó la impotencia y el dolor de su familia ante lo que consideran un colapso del sistema de justicia: “Para nuestra familia fueron 17 años sin justicia”. La familia del exconcejal Cabello denuncia la impunidad y la mora judicial.

Recordó que pidieron insistente y reiteradamente que se fijara una fecha para el juicio oral, a fin de que los responsables fueran condenados, pero dejaron pasar 17 años deliberadamente hasta que la causa se extinguió. Hoy, todos quedan sobreseídos y el crimen permanece impune.

Finalmente dijo que su familia ya no apelará porque su abuela, la querellante María Franco Cazal, ya falleció y además ya no confía en la Justicia.