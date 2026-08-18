Interceptan envío de casi dos kilos de cocaína a Europa a través de encomienda

Voceros de la mencionada unidad policial confirmaron que gracias a los trabajos de inteligencia desplegados en los últimos meses se pudo detectar que nuevamente aumentaron los envíos de objetos y pequeños productos a Europa, a través de empresas de encomiendas o courrier.

Esto generó las sospechas que estás remesas podrían ser utilizadas para llevar drogas en pequeñas cantidades, pero de forma continuada a los países del Viejo Mundo. Los agentes antidrogas de la Policía fueron alertados de que una de estas cargas fue entregada en las oficinas de la empresa Transportadora Latin Travel y que su destino era la ciudad de Madrid, España.

Cuando los agentes antidrogas llegaron a Latin Travel confirmaron la existencia del paquete, por lo que procedieron a verificar y efectivamente se trataba de dos frascos que supuestamente contenían productos para el cabello.

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Pero cuando revisaron el contenido de los frascos vieron que era polvo blanco, que al ser sometido al narcotest dio resultado positivo a cocaína, totalizando la carga de 1 kilo con 976 gramos, por lo que el caso fue comunicado al fiscal Andrés Arriola.

Buscan a los que ordenaron el envío

Ahora el objetivo de los agentes antidrogas es poder ubicar e identificar al o a las personas que entregaron el paquete para ser enviado a la ciudad de Madrid.

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Según los uniformados, estos serían partes de una estructura muy grande que opera en todo el territorio nacional, organizando y efectuando envíos de cocaína en pequeñas cantidades a distintos puntos del mundo.