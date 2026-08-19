Policiales
19 de agosto de 2026 a la - 18:45

Concepción: antidrogas y militares realizan operativo en Serranía San Luis

Dos agentes de la SENAD, uno arrodillado inspeccionando una planta, otros en uniforme militar, rodeados de vegetación y cielo nublado.
Agentes de la Senad y militares del CODI realizaron un operativo antidrogas en un campo de cannabis en la Serranía San Luís, departamento de Concepción. Gentileza

Plantaciones de marihuana y campamentos narcos fueron destruidos este miércoles durante un operativo en la Serranía San Luis, en el departamento de Concepción, según el reporte oficial.

Por Aldo Rojas

Agentes especiales de la regional N.° 7 y de las Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), además de personal táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), ingresaron este miércoles a la zona conocida como Serranía San Luís, entre los distritos de San Lázaro, San Alfredo y San Carlos del Apa.

Hace tres semanas, en la misma zona, se llevó adelante una incursión donde se logró eliminar, entre otros, cultivos de cannabis. Nuevamente fue en las cercanías de la reserva natural denominada Reserva Natural Privada Estrella Saite.

Mujer de espaldas en ropa táctica negra, con chaleco de la SENAD, en un campamento desordenado con toldo y hamaca.
Varios campamentos improvisados fueron encontrados en la zona de la Serranía San Luís durante el operativo antidrogas.

De acuerdo a los datos, esta vez la destrucción fue más grande que la del operativo realizado a finales de julio último. Por la envergadura se contó con el apoyo de los militares para el corte de los cultivos de cannabis, indica el reporte de la Senad.

Lo destruido

Durante el procedimiento dirigido por el Ministerio Público se destruyeron un total de 20 hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento, que estaban distribuidas en cinco parcelas.

También se destruyeron ocho campamentos precarios que tenían dentro varios enseres y dos bolsas arpilleras que contenían, en total, 40 kilos de semillas de la hierba prohibida.