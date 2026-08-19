Concepción: antidrogas y militares realizan operativo en Serranía San Luis

Agentes especiales de la regional N.° 7 y de las Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), además de personal táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), ingresaron este miércoles a la zona conocida como Serranía San Luís, entre los distritos de San Lázaro, San Alfredo y San Carlos del Apa.

Hace tres semanas, en la misma zona, se llevó adelante una incursión donde se logró eliminar, entre otros, cultivos de cannabis. Nuevamente fue en las cercanías de la reserva natural denominada Reserva Natural Privada Estrella Saite.

De acuerdo a los datos, esta vez la destrucción fue más grande que la del operativo realizado a finales de julio último. Por la envergadura se contó con el apoyo de los militares para el corte de los cultivos de cannabis, indica el reporte de la Senad.

Lo destruido

Durante el procedimiento dirigido por el Ministerio Público se destruyeron un total de 20 hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento, que estaban distribuidas en cinco parcelas.

También se destruyeron ocho campamentos precarios que tenían dentro varios enseres y dos bolsas arpilleras que contenían, en total, 40 kilos de semillas de la hierba prohibida.