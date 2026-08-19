Detienen a pareja tras denuncia de presunto abuso sexual de una menor

La fiscal Gloria Florentín, acompañada por efectivos policiales, encabezó un allanamiento en una vivienda del departamento de San Pedro, donde fue detenida una joven pareja, integrada por los padres de la niña que denunció haber sido víctima de supuestos hechos de abuso sexual por parte de su progenitor.

Según explicó la representante del Ministerio Público, la menor relató a una docente que presuntamente era víctima de abuso por parte de su padre. Ante la gravedad de la denuncia, la educadora informó de inmediato a las autoridades de la institución educativa, activándose los mecanismos de protección establecidos para estos casos.

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La Fiscalía ordenó la detención preventiva de ambos progenitores y gestionó la orden judicial de allanamiento, procedimiento que se llevó a cabo con el acompañamiento de las instituciones competentes encargadas de la protección de niños y adolescentes.

Tras el operativo, la pareja fue trasladada a una dependencia policial y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.

Por otra parte, la niña y sus hermanos menores fueron rescatados y puestos bajo resguardo de las autoridades, recibiendo asistencia psicológica especializada. Las instituciones intervinientes trabajan actualmente en la determinación de un lugar seguro para el cuidado de los menores mientras avanza el proceso investigativo.