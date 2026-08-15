MINNA presentó plan operativo de protección de niños, niñas y adolescentes para el Mundial de Rally

El ministro de Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, presentó este viernes en Encarnación el Plan Operativo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco del desarrollo de las fechas en Paraguay del Mundial de Rally. La presentación se desarrolló en el auditorio de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

Para la edición 2026 estarán abocados al trabajo más de 110 funcionarios del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), desplegados en los tramos de competencia en los 10 distritos de Itapúa afectados con tramos de competencia.

El jefe de la cartera indicó que en cada ciudad habrá un centro de atención permanente que operará las 24 horas. También tendrán centros de protección donde dispondrán de espacio para rescatar a menores que se vean vulnerados en sus derechos y requieran pernoctar fuera del seno familiar.

Los trabajos serán desarrollados en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, explicó Gutiérrez. El plan tiene una orientación hacia la prevención, pero también para encaminar acciones en caso de que se den vulneraciones de los derechos de menores de edad, entendiendo el gran flujo de personas que representa este evento internacional.

El ministro destacó que el año pasado, el operativo fue muy productivo. “El presidente de la FIA nos dijo que Paraguay fue el primer país en presentar un Plan Operativo de este tipo de todos los países que organizan el Rally”, refirió.

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Preocupantes datos

Gutiérrez explicó que el 2025 resultó con 5.000 abordajes de protección de niños, niñas y adolescentes durante los días del WRC en Itapúa. De este universo, cerca de 400 casos se trataron por ser casos complejos o complicados, manifestó.

Entre las vulneraciones detectadas refirió el extravío entre la multitud, explotación laboral, violencia, abuso y trata de menores. El ministro explicó que detectaron también en comunidades indígenas de la región que estuvieron vulnerados en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Detalló que se consumaron 15 casos de abuso sexual en niños y adolescentes. También un par de casos de trata de personas.

Sobre este esquema, manifestó que lograron identificar a personas que ofrecían a menores para la explotación sexual, para extranjeros. También la mayoría de los hechos de abuso sexual fueron cometidos por extranjeros, manifestó Gutiérrez. Sobre las causas indicó que todos los procesos se encuentran en el Ministerio Público.

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Controles en la frontera

El trabajo se desarrollará en coordinación con Migraciones, para desarticular intentos de trata de personas principalmente. El año pasado, gracias a los controles en la frontera, se detectaron varias personas con notificación roja de la Interpol, con intención de ingresar y egresar del país.

Solicitaron la colaboración de la ciudadanía con la denuncia en caso de ver casos sospechosos. También refieren que los prestadores de servicios de plataformas y del sector hotelero fueron capacitados para identificar casos en que se estén vulnerando derechos de menores de edad.