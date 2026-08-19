Investigan asalto a empresa de créditos cometido en Hohenau

Dos motociclistas son buscados por un hecho de asalto en un local de cobranzas de la empresa de créditos «Crediagil», ubicado en el microcentro del distrito de Hohenau. El ente está sobre la avenida Guillermo Closs y el hecho fue cometido la tarde de este martes, a las 16:52.
Los presuntos autores ingresaron al local, redujeron al personal a punta de arma de fuego y posteriormente se hicieron con dinero en efectivo.
Según registros de la cámara de seguridad, los mismos vestían de negro e ingresaron con los cascos protectores puestos.
Agentes de la Comisaría 12ª acudieron al sitio e informaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística. Comunicaron el caso al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 1 de la zonal en Colonias Unidas, Rodrigo Lepretti.
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El asalto
Los funcionarios que estaban en el local cuando ocurrió el hecho son: Elson Milciades Olivera Paredes (42), Roque René Ramírez Benítez (27), Derlis Andrés Bogado Sosa (25) y Fernando Samuel Amarilla Britez (23).
El gerente del local, Roque Ramírez, indicó que los maleantes llegaron en una motocicleta tipo cobrador de color negro e ingresaron a intimidar a los trabajadores a punta de arma de fuego.
Se llevaron del sitio un celular y dinero en efectivo por G. 2.300.000, de la recaudación de la empresa.