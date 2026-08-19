Santaní: decomisan mercaderías de presunto contrabando

Los intervinientes realizaron dos allanamientos en diferentes barrios de la ciudad, bajo la dirección y supervisión del Ministerio Público, representado por el agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Intelectuales y Contrabando, Miguel Quintana, además del personal de este departamento, a cargo del jefe de Gabinete, comisario Emigdio Franco, conjuntamente con funcionarios de la DNIT, a cargo del agente especial Diego Céspedes.

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En ambos procedimientos, los intervinientes decomisaron todo tipo de mercaderías, principalmente productos comestibles, consistentes en azúcar, aceite, harina, leche en polvo, vinos de diferentes marcas, dulce de leche y una buena cantidad de cosméticos, entre otros. De acuerdo con los datos brindados por los intervinientes, todos los productos requisados son de origen brasileño y argentino, sin documentación.

En lo que corresponde a los depósitos intervenidos, el fiscal Miguel Quintana, quien encabezó la comitiva, señaló que en los dos locales no fueron encontrados los presuntos dueños de las mercaderías, pero que ya manejan las identidades de las personas que serían los propietarios de los productos que fueron requisados en su totalidad.

Azúcar de origen brasileño

Según los datos preliminares del fiscal Quintana, en uno de los depósitos, encontraron 344 fardos de azúcar, conteniendo 6 paquetes de 5 kilos cada uno; 16 fardos de azúcar de 15 paquetes y de 2 kilos cada uno; más 240 fardos, conteniendo 10 paquetes de 1 kilo cada uno, de origen brasileño.

Mercaderías al depósito de la DNIT

Por otra parte, los intervinientes informaron que todos los productos incautados son de origen brasileño y argentino y no cuentan con la documentación que avale su ingreso legal al país, por lo que se procedió a su incautación y traslado hasta los depósitos GICAL de la DNIT, de Mariano Roque Alonso, para su guarda correspondiente.

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Pérdida económica

La pérdida económica estimativa sería de unos G. 220.000.000, conforme a lo expresado por los intervinientes.