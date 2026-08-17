Motociclista muere tras impactar contra una columna en Ypané

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada del domingo sobre la avenida San Antonio casi Cadete Boquerón, en Ypané, departamento Central. Un motociclista murió tras perder el control de su motocicleta e impactar violentamente contra una columna de alumbrado público.

La víctima fue identificada como Óscar Quiñónez González, de 33 años. Según los primeros datos, el hombre circulaba a alta velocidad cuando, por circunstancias que todavía deben ser determinadas, perdió el control de la motocicleta en una zona donde existe una curva.

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Intentaron reanimarlo durante una hora

Bomberos voluntarios de la Compañía K13 acudieron al sitio y encontraron al motociclista tendido en la vía pública. Los intervinientes realizaron maniobras de reanimación durante unos 20 minutos, hasta la llegada del soporte avanzado.

Los bomberos continuaron con las maniobras durante aproximadamente otros 40 minutos. Finalmente, los profesionales constataron el fallecimiento de Quiñónez González.

El bombero voluntario Francisco Duré explicó que la víctima sufrió un traumatismo craneo cevero, lesión que habría sido consecuencia del violento impacto.

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No llevaba casco

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el motociclista habría circulado a una velocidad elevada y aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Este último dato deberá ser confirmado mediante los procedimientos correspondientes.

Duré confirmó además que la víctima no llevaba casco de protección al momento del accidente. El bombero señaló que el uso del elemento de seguridad eventualmente podría haber evitado el desenlace fatal.

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No hubo otro vehículo involucrado

Los intervinientes no encontraron indicios de que otro vehículo haya participado en el accidente. La principal hipótesis apunta a que Quiñónez González perdió el control de su motocicleta y terminó impactando directamente contra la columna.

Las circunstancias exactas del percance serán determinadas mediante la investigación correspondiente.