Espejismo: desmantelamiento de una red de tráfico y un homicida que se operó el rostro para ocultarse

En una conferencia de prensa brindada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, el comandante de la Policía, César Silguero; el jefe del Comando Tripartito, comisario Carlos Duré, y el fiscal del caso, Osvaldo Zaracho, expusieron los detalles del perfil delictivo de los cinco brasileños detenidos durante los tres allanamientos realizados la tarde del lunes.

De acuerdo con los primeros datos difundidos por las autoridades, los brasileños fueron identificados como:

Douglas Fernando de Jesús Hartkoff, con orden de captura en Brasil por homicidio doloso

Luiz Gustavo Alves, requerido por tráfico de drogas

Eder Oliveira Da Silva, con pedido de captura pendiente por tráfico de drogas

Cleverson Gonçalves

Tayla Gomes de Campos

El comisario Duré reveló que el operativo Espejismo es una derivación directa de la Operación Narciso, realizada el pasado 12 de agosto en Ciudad del Este. Aquella intervención desmanteló una red dedicada a la falsificación y tráfico de medicamentos a base de tirzepatida y testosterona.

A través del intercambio de información y análisis de inteligencia con la Policía Federal y la Policía Civil del Estado de Paraná (Brasil), los investigadores hallaron indicios de que la misma estructura utilizaba una red logística en la zona de Canindeyú, tanto para el tráfico de armas y drogas como para el paso ilegal de productos farmacéuticos al territorio brasileño.

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Cambió su rostro para esconderse de un crimen en Brasil

El jefe del Comando Tripartito explicó el origen del nombre del procedimiento, señalando que el objetivo principal de la investigación se había sometido a una cirugía para alterar su fisonomía y así evadir el rastreo de las autoridades.

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Se trata de uno de los prófugos más buscados por las autoridades de Brasil, imputado por un sangriento caso de secuestro y asesinato. Según detallaron, el grupo armado vestía uniformes del grupo especial de operaciones antisecuestro de la policía brasileña, simuló un falso allanamiento para secuestrar a una persona, a quien posteriormente ejecutaron y abandonaron en la vía pública.

Tras cometer el crimen, el líder y sus cómplices cruzaron a territorio paraguayo, donde permanecían instalados desde hacía un año o año y medio, funcionando en tres inmuebles en La Paloma: uno principal para la cabeza del grupo y los otros ocupados por sus custodios y escoltas.

Situación procesal de los detenidos

Por su parte, el fiscal Osvaldo Zaracho confirmó que los aprehendidos no registran causas penales previas en Paraguay. Tres de los sospechosos tienen orden de captura internacional por parte de la justicia brasileña (por homicidio, narcotráfico y asociación criminal), mientras que la situación de los otros dos se encuentra en evaluación.

El Ministerio Público analiza si los sospechosos serán sometidos a un proceso de expulsión directa o si serán imputados en el país por la violación de la Ley N° 4036/10 de Armas de Fuego y Municiones, tras la incautación del arsenal en su poder.

Las armas confiscadas serán enviadas al Departamento de Criminalística para las pericias técnicas y su cotejo en el sistema IBIS (Sistema de Identificación Balística), con el objetivo de determinar si fueron utilizadas en hechos punibles o ejecuciones tanto en Paraguay como en el vecino país.

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