Operación Narciso: investigan red internacional de falsificación de fármacos a base de tirzepatida

La operación denominada Narciso Paraguay se realiza de manera simultánea con la Policía Federal y la Policía Civil de Brasil. En Ciudad del Este, detuvieron a dos de las cinco personas identificadas durante la investigación que duró unos seis meses.

El primer procedimiento realizado esta mañana en el barrio Boquerón II de Ciudad del Este permitió la detención de Norberto Carlos Pereira de Carvalho (39), y Jeferson Oliveira Dos Santos (39). Ambos cuentan con órdenes de captura en Brasil por presunta asociación criminal, lavado de dinero, tráfico de drogas, falsificación de medicamentos y sustancias de uso controlado, además de importación de armas de fuego.

El comisario principal Carlos Duré, jefe del Departamento Comando Tripartito, explicó que el operativo se desarrolla de manera simultánea con autoridades de São Paulo, y que la investigación apunta a una red internacional.

Agregó que las diligencias que iniciaron este miércoles forman parte del inicio de una serie de diligencias que realizarán con el objetivo de identificar a todos los integrantes de la estructura que operarían en Paraguay.

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Fármacos ocultos en caños de escape

Durante los procedimientos fueron incautados alrededor de US$ 5.700 en efectivo, además de medicamentos a base de tirzepatida y testosterona.

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Los investigadores también encontraron tres vehículos de alta gama y caños de escape que, según las primeras averiguaciones, habrían sido utilizados para ocultar y transportar los productos farmacéuticos al lado brasileño.

Lo que dijo el abogado de los detenidos

El abogado Leo Ferreira, manifestó que sus clientes se encontraban en Paraguay con la intención de desarrollar actividades empresariales.

“Ellos tienen ropería en Brasil, vinieron a Paraguay para dedicarse al ámbito empresarial, para emprender. Por eso me sorprende esto”, afirmó.

El abogado aseguró que, hasta donde tenía conocimiento, sus clientes no se dedicaban a las actividades investigadas y contó que la vivienda allanada era ocupada por ellos desde hace aproximadamente cuatro meses.