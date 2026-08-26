La ley del silencio frena investigación sobre atentado en Tacuatí

El intento de sicariato ocurrió el domingo a la noche en una cancha de vóley del barrio Nuestra Señora de la Asunción, en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro. La víctima principal del atentado fue Hernán Bordón Blanco, de 29 años, con antecedentes por homicidio doloso en grado de tentativa y trasgresión a la ley de armas.

La víctima colateral resultó ser Delia Carolina Benítez Giménez, de 28 años, quien se encontraba circunstancialmente en el lugar.

“La víctima (por Hernán Bordón Blanco) se encontraba en el predio de la mencionada cancha, en compañía de varias personas. En un momento dado, llegaron dos personas a bordo de una motocicleta, quienes descendieron con los cascos puestos, con armas de fuego en mano, y sin mediar palabras ambos efectuaron varios disparos contra la humanidad de la víctima. Así también, un proyectil impactó contra la humanidad de Delia Carolina Benítez Giménez, resultando víctima por daño colateral”, dice el reporte elevado por la comisaría 10° de Tacuatí a la Dirección de Policía de San Pedro.

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Atentado fue captado por cámaras de seguridad

Una cámara de seguridad grabó el atentado. En las imágenes se ve que Hernán Bordón Blanco, literalmente, corrió por su vida. La persecución y balacera se produjeron en medio de varios vecinos, entre ellos incluso niños.

Los sicarios huyeron del lugar aparentemente porque se acabaron sus municiones. Los heridos fueron llevados al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde los médicos los salvaron.

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Sin embargo, la víctima principal, Hernán Bordón Blanco, fue detenido en el lugar a raíz de una orden de captura vigente por violencia familiar.

Ley del silencio en Tacuatí

Esta causa es tramitada ante el fiscal local, Juan Daniel Benítez, según el reporte de la Policía Nacional. El agente fiscal explicó que no se pudo determinar aún el móvil del ataque y actualmente trabajan en la identificación del sicario.

“La gente no quiere hablar, tiene miedo. Acá hay una ley del silencio. Esperemos que las fuentes técnicas nos den más datos”, explicó el agente fiscal, tras comentar que espera el informe de análisis de imágenes a cargo de expertos de la Policía Nacional.

Policías de Investigaciones indagan quiénes pudieron haber encargado el ataque y quiénes fueron los perpetradores.