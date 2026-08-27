Sacan de circulación casi seis toneladas de marihuana en Amambay

Agentes de la Oficina Regional de Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), allanaron un inmueble rural ubicado en la colonia Umbú, distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay.

El operativo arrojó como resultado el decomiso de 945 panes que totalizaron 751 kilos de marihuana prensada y la destrucción 5.216 kilos de marihuana picada, según informaron los intervinientes.

Con estos números, el total de marihuana sacada de circulación fue de 5.967 kilos, lo que representa un golpe económico importante a la estructura del narcotráfico, según informaron los antidrogas.

Además, se procedió al desmantelamiento de 8 campamentos precarios y la incautación de 9 zarandas, una de ellas industrial, 4 guillotinas, 2 balanzas electrónicas, 4 sembradoras, 5 gatos hidráulicos, 2 pulverizadores y 6 prensas de hierro.

Una motocicleta Honda color amarillo con chapa brasileña, también fue incautada, según detallaron los responsables de la operación.

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Un adolescente detenido

El fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien encabezó el procedimiento, indicó que durante el allanamiento, se procedió a la aprehensión de un adolescente de 16 años.

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El representante del Ministerio Público, señaló que con esta captura se confirma lo que hace tiempo manejan como información los investigadores antidrogas, de que los narcotraficantes utilizan a menores de edad en el procesamiento y posterior comercialización de drogas.