Requisa en pabellones del PCC de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero

La Dirección de Policía de Amambay, informó que se realizó una requisa en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, a pedido de la Dirección de dicho establecimiento penal y en el marco de una intervención en distintos puntos del país.

La operación arrojó como resultado la incautación de una gran cantidad de armas blancas de fabricación casera, moñitos de drogas, proyectiles de arma de fuego, bebidas alcohólicos, específicamente caña, según el comisario principal Sergio Sosa, jefe policial de prevención de Amambay.

Por proximidad de aniversario del PCC

El comisario Sergio Sosa señaló que la intervención se realizó en dos pabellones que albergan a miembros del Primer Comando da Capital (PCC), teniendo en cuenta que el próximo 31 de agosto es el aniversario de fundación de la facción criminal brasileña.

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El jefe policial indicó que la requisa se realizó en apoyo a una disposición administrativa del Ministerio de Justicia con el fin de desactivar cualquier plan que el grupo criminal quiera ejecutar en el interior del penal.