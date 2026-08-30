Policía: más de 5.400 llamadas al 911 durante el último sábado de agosto

Durante el sábado 29 de agosto, la Policía tuvo 5.423 llamadas que fueron atendidas en su sistema destinado para emergencias, 911. Del mencionado total, hubo 1.388 emergencias intervenidas, pero la mayoría -4.035- no correspondían a alguna emergencia.

Según el reporte oficial brindado por parte de la institución, los incidentes “más ingresados” fueron:

Polución sonora: 391 Perturbación de la paz pública: 195 Violencia intrafamiliar: 171 Accidente de tránsito con daños materiales: 95 Accidentes con víctimas: 90

Por otra parte, en “otros códigos” se reportan 446 contactos.

Más de 4.000 llamadas que no eran emergencias

De las más de 5.000 llamadas, como se mencionaba, 4.035 no correspondían a emergencias y estas se distribuyen de la siguiente manera:

No contesta - corte inmediato: 2.586

No contesta - silencio: 503

Llamada equivocada: 230

Niños jugando: 226

Información: 180

Aparente estado de inestabilidad mental: 136

No contesta - involuntaria: 117

Operativa: 26

Llamada equivocada o juzgamiento inadecuado: 12

Información / mensajería: 10

Obscenas: 5

Dispositivo automáticos: 2

Insultos: 2

Lea más: Día del Agente de Policía: de la profesionalización a la improvisación, la reculada de Santi Peña