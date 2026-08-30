Policiales
30 de agosto de 2026 a la - 17:01

Policía: más de 5.400 llamadas al 911 durante el último sábado de agosto

Momento de la presentación de las patrulleras.
Imagen ilustrativa y de archivo: presentación de nuevas patrulleras.

Durante la jornada de ayer, sábado, la Policía Nacional recibió más de 5.400 llamadas a su sistema telefónico destinado para emergencias: 911. ¿Cuáles fueron los principales motivos? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Durante el sábado 29 de agosto, la Policía tuvo 5.423 llamadas que fueron atendidas en su sistema destinado para emergencias, 911. Del mencionado total, hubo 1.388 emergencias intervenidas, pero la mayoría -4.035- no correspondían a alguna emergencia.

Según el reporte oficial brindado por parte de la institución, los incidentes “más ingresados” fueron:

  1. Polución sonora: 391
  2. Perturbación de la paz pública: 195
  3. Violencia intrafamiliar: 171
  4. Accidente de tránsito con daños materiales: 95
  5. Accidentes con víctimas: 90

Por otra parte, en “otros códigos” se reportan 446 contactos.

Más de 4.000 llamadas que no eran emergencias

De las más de 5.000 llamadas, como se mencionaba, 4.035 no correspondían a emergencias y estas se distribuyen de la siguiente manera:

  • No contesta - corte inmediato: 2.586
  • No contesta - silencio: 503
  • Llamada equivocada: 230
  • Niños jugando: 226
  • Información: 180
  • Aparente estado de inestabilidad mental: 136
  • No contesta - involuntaria: 117
  • Operativa: 26
  • Llamada equivocada o juzgamiento inadecuado: 12
  • Información / mensajería: 10
  • Obscenas: 5
  • Dispositivo automáticos: 2
  • Insultos: 2
Infografía con gráficos sobre el Sistema 911, mostrando cifras de llamadas atendidas y motivos de llamadas no emergentes.
El reporte del Sistema 911 revela cifras de llamadas atendidas y emergencias intervenidas en el país.

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