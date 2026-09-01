Odontóloga condenada por muerte de Sol Chávez fue detenida

El pasado 26 de agosto, la jueza de Ejecución Penal Luz Rossana Bogarín dejó sin efecto las medidas alternativas a la prisión que tenían la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez y la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa, condenadas a 4 y 3 años de pena privativa de libertad, por homicidio culposo de la universitaria María Sol Chávez Franco.

Con la medida, la magistrada ordenó la captura de ambas para que cumplan sus respectivas condenas por la muerte de la joven registrada en 2021 por una sobredosis de flúor.

Este martes, la Comisaría 13 de Asunción reportó que la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez (60) se acercó a la mencionada dependencia policial para preguntas referentes a sus datos, pero al momento de la consulta, el sistema informático alertó sobre la orden de captura en su contra.

Tras permanecer detenida, en horas de la tarde se produjo su traslado al Departamento Judicial femenino, lugar donde permanecería recluida hasta que se disponga su traslado a una penitenciaría en cumplimiento a la orden judicial.

Noticia en desarrollo.

Lea más: Jueza ordena captura de odontóloga y química farmacéutica condenadas por muerte de Sol Chávez