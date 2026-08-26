Jueza ordena captura de odontóloga y química farmacéutica condenadas por muerte de Sol Chávez

A través de sendas resoluciones, la jueza de Ejecución Penal Luz Rossana Bogarín dejó sin efecto las medidas alternativas a la prisión que tenían la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez y la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa, condenadas a 4 y 3 años de pena privativa de libertad, por homicidio culposo de la universitaria María Sol Chávez Franco.

En consecuencia, Bogarín dispuso la notificación a las condenadas y también a la comisaría jurisdiccional, la Dirección General de Migraciones y a la Comandancia de la Policía Nacional, para el cumplimiento de la resolución.

La magistrada estableció que ambas deberán guardar reclusión en el Complejo de Mujeres Privada de Libertad de Emboscada (COMPLE) o en algún establecimiento penitenciario acorde para el cumplimiento de la condena impuesta a cargo de la Dirección de los Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia (MJ).

Lea más: Caso Sol Chávez: Corte rechaza recursos contra condenas a odontóloga y química farmacéutica

Condena por homicidio culposo de Sol Chávez

Los antecedentes del caso se remontan hasta abril de 2021, cuando la estudiante de odontología María Sol Chávez quien seguía un tratamiento odontológico con la doctora Lilia Graciela Espinoza, recibió de esta la receta de consumir flúor de 1 gr (comprimidos) con la indicación de que debía consumir dos comprimidos por día, por dos semanas.

El 8 de abril de 2021, Sol logró que Sandra Hermosa, de Botica Magistral, prepare el medicamento recetado. La joven falleció el 9 de abril de 2021 a las 22:15, tras ser internada en el Sanatorio San Martín (Asunción).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación permitió determinar que la víctima consumió 4 cápsulas de flúorde 500 miligramos, que en total fueron 2.000 miligramos. Según indicó la Fiscalía, la ciencia médica reporta que el cuerpo soporta solamente hasta 3 miligramos por día.

La acusación estuvo a cargo de la fiscala Teresita Torres y el abogado querellante José Armoa, quienes solicitaron condena de cinco años d e cárcel para ambas acusadas.

Luego de tres juicios orales y públicos, la sentencia establecida fue de 4 años para la odontóloga y de 3 años para la química farmacéutica.

Esta sentencia quedó firme en julio pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó los últimos recursos planteados por la defensa de las condenadas.