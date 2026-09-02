Brownies de marihuana: tres niños y un adolescente intoxicados fueron hospitalizados en Itapúa

La Policía Nacional fue alertada tras la llegada de cuatro menores de edad al Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Hohenau, por presunta intoxicación por el consumo de estupefacientes. Los afectados tienen 3, 6, 8 y 14 años de edad.

Tres de ellos fueron derivados a Encarnación: el más pequeño al Hospital General de Itapúa, mientras que los de 8 y 14 años fueron derivados al IPS de la capital departamental. El informe médico refiere que todos están estables, pero que presentan síntomas por la intoxicación.

Los análisis laboratoriales confirmaron que los mismos habrían consumido marihuana, lo que les ocasionó malestar general y taquicardia.

El hecho fue registrado en el barrio Los Obreros de Hohenau. Los menores de edad son de un mismo seno familiar, según detallaron los médicos. Los mismos fueron llevados al hospital a las 22:40 de este martes 1 de setiembre.

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¿Cómo se intoxicaron?

El hecho todavía no fue esclarecido del todo. Según la versión preliminar de los afectados, los menores consumieron bizcochuelo de chocolate tipo brownie, que estaba en la heladera de una tía.

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Los intervinientes presumen que ese producto podría haber contenido la marihuana que terminó intoxicando a los niños y la adolescente.

El caso fue remitido al Ministerio Público. La causa estará a cargo del fiscal de la Unidad Penal N° 1 de Colonias Unidas, Rodrigo Lepreti.

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“Brownies locos”

Los brownies con marihuana (también conocidos como brownies locos o mágicos) son un comestible cannábico muy popular debido a que el chocolate enmascara bien el sabor de la planta.

Sin embargo, su consumo por vía ingerida implica efectos mucho más potentes, tardíos y prolongados que al fumarla, por lo que requiere extrema precaución.

La ingesta accidental de brownies u otros comestibles con marihuana representa un riesgo médico crítico para los niños.

El compuesto psicoactivo (THC) actúa de forma mucho más agresiva en el organismo infantil debido a su menor peso corporal, lo que multiplica la dosis proporcional de la sustancia por cada kilogramo de peso.