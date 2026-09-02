Identifican al líder de la banda de autochorros que le pegó con un machete a un adolescente de 15 años

El violento asalto contra el adolescente de 15 años se produjo ayer al mediodía en O’Leary entre 5ª y 6ª, sector que corresponde al barrio Tacumbú, en Asunción.

El menor de edad estaba esperando en la vereda a su compañero de colegio, cuando repentinamente se estacionó frente a él un automóvil Hyundai HB20X, color gris oscuro, con chapa AANP 717, del cual bajaron dos hombres y otro quedó en el volante.

Los dos que bajaron del coche le exigieron al chico que entregara su teléfono y este lo hizo sin oponer resistencia. Sin embargo, inesperadamente el otro delincuente le pegó por la cara con un machete. El golpe fue tan fuerte que tumbó al adolescente.

Tras esa violenta acción, los malvivientes subieron de nuevo al Hyundai y escaparon del lugar.

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Tomaron intervención en el hecho policías de la comisaría 2ª de Asunción y estos involucraron en el caso al Departamento de Investigaciones de Asunción, cuyos agentes a su vez salieron a buscar el rodado utilizado por los maleantes.

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La Policía identificó al vehículo utilizado en el asalto

Efectivamente, los agentes de Investigaciones descubrieron que el vehículo está registrado a nombre de una funcionaria jubilada del Banco Nacional de Fomento (BNF), que cuando fue localizada dijo que el que estaba usando su auto, pero sin autorización, era uno de sus hijos, Miguel Ángel Benítez Rodríguez, de 32 años.

Este último es aparentemente un adicto a la cocaína y ya registra justamente antecedentes por robo, robo agravado y violencia familiar.

Con estos elementos, el fiscal Luis Chamorro emitió una orden de detención contra Miguel Ángel Benítez Rodríguez, quien sería uno de los tres autores del asalto contra el chico de 15 años.

Al menos hasta la tarde de este miércoles el sospechoso aún no era detenido, aunque su madre sí entregó voluntariamente el auto usado en el ilícito.

Según los datos, el mismo grupo cometió al menos tres asaltos callejeros más ayer al mediodía.