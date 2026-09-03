PJC: Capturan a dos sujetos en allanamientos por casos de hurtos y asaltos

Agentes del Departamento de Investigaciones y de la Comisaría 3a. de Pedro Juan Caballero ejecutaron cinco allanamientos este jueves en distintos puntos de la ciudad.

La operación permitió la detención de un adulto que contaba con orden de captura, identificado como Álvaro Cabañas Espínola, de 27 años, y un adolescente de 15 años, señalado como principal sospechoso de un hecho de robo agravado.

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron una motocicleta de dudosa procedencia, capuchas, prendas de vestir, celulares, entre otras evidencias, según informaron los intervinientes.

Buscan desbaratar banda de asaltantes

Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional informaron que la serie de allanamientos se efectuó en el marco investigativo de varios hechos punibles contra la propiedad, como hurtos y asaltos.

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