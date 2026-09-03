Policiales
03 de septiembre de 2026 a la - 14:58

PJC: Capturan a dos sujetos en allanamientos por casos de hurtos y asaltos

Agentes policiales allanan una vivienda en Pedro Juan Caballero.
Agentes policiales allanan una vivienda en Pedro Juan Caballero.

En cinco allanamientos realizados en Pedro Juan Caballero fueron detenidos dos sospechosos de casos de hurtos de motocicletas y asaltos, según la Policía Nacional.

Por Eder Rivas

Agentes del Departamento de Investigaciones y de la Comisaría 3a. de Pedro Juan Caballero ejecutaron cinco allanamientos este jueves en distintos puntos de la ciudad.

La operación permitió la detención de un adulto que contaba con orden de captura, identificado como Álvaro Cabañas Espínola, de 27 años, y un adolescente de 15 años, señalado como principal sospechoso de un hecho de robo agravado.

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron una motocicleta de dudosa procedencia, capuchas, prendas de vestir, celulares, entre otras evidencias, según informaron los intervinientes.

Álvaro Cabañas Espínola (27), detenido durante un operativo policial en Pedro Juan Caballero.
Álvaro Cabañas Espínola (27), detenido durante un operativo policial en Pedro Juan Caballero.

Buscan desbaratar banda de asaltantes

Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional informaron que la serie de allanamientos se efectuó en el marco investigativo de varios hechos punibles contra la propiedad, como hurtos y asaltos.

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