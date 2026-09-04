Prisión para suegro de Macho capturado por narcotráfico en Yby Pytá

El político colorado capturado por narcotráfico es Juan Antonio Villalba Cardozo, de 58 años, alias Concejal, Profesor o Miti, quien fue concejal municipal en Yby Pytá, departamento de Canindeyú.

Villalba cayó el miércoles último en la referida zona del país en una operación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), aunque supervisada por los fiscales de Crimen Organizado de Asunción, José Martín Morínigo Coronel y Christian José Ortiz Riveros.

Ayer jueves, la jueza de Crimen Organizado de Asunción, Rosarito Soledad Montanía de Bassani, decretó la prisión preventiva del político colorado, quien deberá ser traslado de la base de operaciones de la Senad, en la capital del país, a la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, la capital del departamento de Caaguazú.

Proceso por supuesta participación en narcotráfico y asociación criminal

Juan Antonio Villalba Cardozo, alias Concejal, Profesor o Miti, está imputado por tenencia y por comercialización de sustancias estupefacientes, así como por asociación criminal, en el marco de la operación Ignis, que fue ejecutada por la Senad el 19 de diciembre de 2023 en varios puntos del departamento de Canindeyú.

Cuando eso, fueron abatidos nueve sicarios y capturados otros 10 delincuentes, todos integrantes de la organización dirigida por el criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, de 44 años.

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Sobre el ahora encarcelado Juan Antonio Villalba Cardozo, quien estaba prófugo desde esa época del 2023, la Fiscalía dice en su imputación que “sería miembro de la organización criminal, encargado de brindar protección política y apoyo logístico al grupo criminal”.

Vínculo del exconcejal de Yby Pytá con el prófugo Macho

“En concreto, se estaría encargando de adquirir materia prima (marihuana picada para su procesamiento final) para el esquema criminal. Del mismo modo, los pobladores de la zona (Yby Pytá, Brítez Cue y otros) recurrirían a Villalba para colocar sus mercaderías ilícitas (marihuana picada y/o prensada)”, añade el documento.

“A través del análisis de los teléfonos incautados en el domicilio de Juan Antonio Villalba, en el allanamiento realizado el 23 de diciembre de 2023, se habría tenido conocimiento que una de sus hijas sería pareja sentimental de Macho, lo que lo posicionaría aún más como persona de confianza del líder de la organización criminal”, concluye el relato sobre Juan Antonio Villalba Cardozo.

El político colorado ya había sido detenido por unos días en setiembre de 2023, luego de que supuestamente amenazara a un grupo de policías de Investigaciones, en Yby Pytá, minutos antes de que los mismos agentes sufrieran una emboscada de parte del propio Macho y sus sicarios.