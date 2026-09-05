Homicidio en Zanja Pytã: hallan muerto a un agricultor

Un hombre de 36 años, identificado como Patricio Daniel Martínez Escobar, fue asesinado en la colonia Potrero Sur del distrito de Zanja Pytã, departamento de Amambay.

Su cuerpo fue encontrado en un pastizal y presentaba varias heridas de arma de fuego, según informaron los intervinientes. Un médico forense informó que la víctima recibió seis disparos en el rostro, hombro, muslo y mano.

Buscan al autor e investigan trasfondo

Según un informe de la Policía Nacional, el supuesto autor del hecho sería un hombre robusto que tenía puesta una campera de color blanco con capucha.

Si bien los investigadores cuentan con algunas características del autor, su identidad aún es desconocida.

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La investigación del caso en representación del Ministerio Público quedó a cargo de la fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez.