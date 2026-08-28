Policiales
28 de agosto de 2026 a la - 00:42

Brutal crimen de un hombre que estaba desaparecido en Zanja Pytã

Eleuterio Espinoza Borba, asesinado.
Eleuterio Espinoza Borba, asesinado.

Un cuerpo sin vida, envuelto en carpa y con heridas de arma blanca, fue encontrado en una zona boscosa de Zanja Pytã.

Por Eder Rivas

Transeúntes dieron aviso este jueves de un macabro hallazgo en el área rural de la ciudad de Zanja Pytã, Departamento de Amambay. Se trata del cadáver de un hombre reportado como desaparecido desde el pasado 24 de agosto.

El fallecido fue identificado como Eleuterio Espinoza Borba, de 54 años. El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, según el fiscal Emilio Álvarez, quien intervino en el caso.

El hecho fue registrado en la colonia Virgen de Caacupé, del distrito de Zanja Pytã, departamento de Amambay, a unos 20 km de Pedro Juan Caballero, según los intervinientes.

El cuerpo de Eleuterio Espinoza Borba fue encontrado envuelto en una bolsa negra en Zanja Pytã.
El cuerpo de Eleuterio Espinoza Borba fue encontrado envuelto en una bolsa negra en Zanja Pytã.

Desaparecido desde hace unos días

El pasado 25 de agosto, una mujer identificada como Cristina Mendoza Medina, presentó una denuncia de desaparición de su esposo Eleuterio Espinoza Borba.

Tras el hallazgo registrado en la noche del jueves, la misma reconoció a la víctima como su esposo, según informó el fiscal Emilio Álvarez. La Policía Nacional informó que está procesando datos para esclarecer el crimen.

Lea más: Pedro Juan Caballero: asesinan a tiros a un hombre en la puerta de su casa