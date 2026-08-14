Mariano “Bache” Alonso: Intendenta gastó G. 2.000 millones en farras, denuncian activistas

Ricardo Torres, activista anticorrupción de Mariano Roque Alonso, denunció que en los últimos años (del 2017 a 2025) la comuna a cargo de Carolina Aranda gastó un total de G. 1.987 millones en concepto de “farra o Festejos” por aniversario de la Ciudad, cada 30 de agosto, en eventos que en promedio solo duran entre 24 y 48 horas. Cuestionó que este año también se destinen millonarios fondos a festejos con una ciudad en pésimo estado.

Agregó que estos festejos fueron administrados por una ONG denominada “Comisión Organizadora Pro Festejos de Eventos Sociales y Culturales” presidida por Melania Bogado, una conocida operadora política de la jefa municipal saliente.

El denunciante además dijo que en 2025, junto a otros activistas había solicitado al Municipio información pública sobre el detalle de los gastos para el festejo por G. 550 millones y sus respectivos comprobantes, pero nunca tuvieron respuesta. Indicó que fue gracias a la Contraloría General de la República que tuvieron acceso a los gastos.

En cuanto al 2026, Torres recalcó que mientras la Ciudad “se cae a pedazos y la ciudadanía reclama a gritos una mínima atención a sus reclamos básicos”.

Para estos festejos por los 91 años de la ciudad, se presentarán los grupos musicales Los Rancheros, Talento de Barrio, La Retroband, Inspiración Vallenata, El Pepo y Alejandra Manga.

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Torres integra un grupo ciudadano de manifestantes contralores del gasto público. En represalia, sus empleadores habrían sido intimidados y la jefa municipal lo querelló por sus denuncias, sin embargo ella nunca se presentó a los juicios. Por ello el denunciante ahora demandó a la comuna por una indemnización millonaria.

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Récord de gastos en festejos del 2025

Respecto al festejo del aniversario del 2025, Torres recordó que la intendenta presentó ante la Junta Municipal un detalle de gastos por la fiesta.

Afirmó que en dicha presentación, la intendenta dijo que su esposo, el diputado y aspirante a la intendencia, Marcelo Salinas supuestamente “gestionó” ante la Itaipú Binacional unos G. 30 millones.

Agregó que en 2025 la comuna gastó un monto récord de G. 300 millones, siendo que en años anteriores el presupuesto era de G. 250 millones.

A esto se suma que la Gobernación de Central, a cargo del correligionario de la intendenta, el gobernador Ricardo Estigarribia, puso otros G. 50 millones.

Por otra parte, dijo que la intendenta también manifestó que en ese entonces gestionaron ante el sector privado una recaudación de G. 105 millones.

“Toda esta plata solo para farrear dos días con sus aliados y operadores políticos, mientras los ciudadanos comunes seguimos viviendo en medio de cloacas y destruyendo nuestros vehículos con los enormes baches”, lamentó.