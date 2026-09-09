Hallan abandonado automóvil utilizado por grupo armado para hurtar una camioneta en San Pedro del Paraná

Agentes de la Comisaría 21ª de La Paz informaron sobre el hallazgo de un automóvil con características similares al utilizado en un llamativo hurto, cometido el lunes en una vivienda de la compañía Kurupika’y de San Pedro del Paraná.

El rodado fue hallado oculto en una parcela mecanizada detrás de un cultivo perimetral de pasto camerún. Se trata de un rodado de la marca Toyota, modelo Premio (2005), color plateado, sin matrícula.

El sitio donde estaba depositado el vehículo corresponde a la compañía Misiones’i del distrito de San Pedro del Paraná, colindante con el distrito de La Paz. El terreno estaba al costado de un camino vecinal que conecta las comunidades de Arroyo Frazada con Pindoyú.

Imágenes de circuito cerrado ubican este vehículo en el hecho investigado, por lo que los intervinientes convocaron a personal técnico de los departamentos de Automotores, Investigaciones y Criminalística. Además, remitieron los informes al fiscal de la Unidad Penal N° 1 de San Pedro del Paraná, Egidio Borja.

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Automóvil hurtado

El automóvil figura como hurtado en la Comisaría Sexta de Coronel Bogado el pasado 2 de agosto de este año. El propietario sería César Guzmán Almada Melgarejo.

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La matrícula original del rodado, según esa denuncia, era WBY 457. El propietario refirió que dejó estacionado el automóvil frente a un club cerca de las 22:00 y, tras salir cerca de las 2:00 del siguiente día, se percató de que se llevaron su automóvil.

El hecho en el que se investiga el automóvil se registró a las 13:00 de este lunes. Un grupo de cinco personas llegó fuertemente armado a una residencia de la compañía Kurupika’y de San Pedro del Paraná. Los mismos viajaban a bordo de este automóvil.

Los maleantes se llevaron una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, de color blanco, con chapa argentina AE 194 CG, propiedad de Gregorio Lugo Barreto (39), domiciliado en la vivienda.

La denuncia fue realizada por el hermano del propietario, Hermitaño Lugo Barreto (55), quien supuestamente estaba trabajando en el techo de losa de la residencia y presuntamente no fue avistado por los maleantes. Indicó además que no se percató del momento en que el grupo armado llegó a la residencia.