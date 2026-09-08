Banda criminal fuertemente armada hurtó una camioneta en San Pedro del Paraná

Un grupo de cinco personas llegó fuertemente armado a una residencia de la compañía Kurupika’y de San Pedro del Paraná este lunes, con la aparente intención de cometer un atraco. Según las imágenes de circuito cerrado, no habrían hallado su objetivo. En consecuencia tomaron las llaves de una camioneta y se dieron a la fuga.

Los maleantes se llevaron una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, de color blanco, con chapa argentina AE 194 CG, propiedad de Gregorio Lugo Barreto (39), domiciliado en la vivienda.

La denuncia fue realizada por el hermano del propietario, Hermitaño Lugo Barreto (55), quien supuestamente estaba trabajando en el techo de losa de la residencia y presuntamente no fue avistado por los maleantes. Indicó además que no se percató del momento en que el grupo armado llegó a la residencia.

El hombre se comunicó con agentes de la Comisaría 53ª de Curuzu Esteban, a quienes manifestó que solamente divisó un automóvil y la camioneta saliendo de la propiedad. Posteriormente, verificó las cámaras de seguridad y entregó el material a los intervinientes.

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Investigan el caso

Los agentes de la Policía Nacional comunicaron el hecho al agente fiscal de turno de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Egidio Raimundo Borja Chamorro.

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Hermitaño indicó que el pasado 3 de setiembre llegó desde Buenos Aires y tenía prestado el vehículo de su hermano, con el que vino hasta su residencia en San Pedro del Paraná.

Según el registro de las cámaras, los atracadores, que actuaron encapuchados, con armas largas y cortas, llegaron en un automóvil Toyota Premio de color gris. El hurto fue registrado en horas del mediodía, a las 12:58, según el registro de las cámaras de seguridad.