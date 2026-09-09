Investigan violento atraco domiciliario cometido en Nueva Alborada

Cerca de las 12:47 de este martes se registró un caso de atraco domiciliario en el que fue víctima un poblador de la compañía rural Tres Palmitos, en Puerto Samu’u, del distrito de Nueva Alborada, en Itapúa.

El propietario de la residencia fue identificado como Francisco Bobadilla, quien denunció el hecho ante la Comisaría 42ª de la zona.

Los intervinientes informaron que lo robado sería dinero en efectivo, dos celulares y un manojo de llaves. Según refieren las víctimas, se terminaron llevando G. 5 millones.

Con la víctima estaban sus hijos y su pareja. Describieron que el hombre fue golpeado y que los maleantes buscaban un supuesto dinero y pedían G. 100 millones. Los afectados negaron que tuvieran ese monto de dinero.

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Investigan el caso

Los intervinientes informaron del caso al agente fiscal de turno, Francisco Martínez. Entregaron además imágenes de circuito cerrado de las inmediaciones, donde se ve huir a los maleantes en dos motocicletas.

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La familia asaltada indicó que fueron amenazados incluso de muerte, por lo que no quisieron brindar muchos detalles a la prensa.

Indicaron que el dinero que tenían era lo que recaudaron por alquilar su patio de estacionamiento durante el Mundial de Rally, debido a que en inmediaciones pasaba un tramo de competencia.

Los asaltantes serían tres hombres, quienes llegaron en moto y, a punta de arma de fuego, cometieron el atraco. Una de las motocicletas identificadas por los denunciantes sería una trail de color rojo.