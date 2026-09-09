Video: bomberos contienen incendio en San Lorenzo y rescatan a un perro

En horas de la madrugada de este miércoles se produjo un incendio que consumió parcialmente una vivienda familiar ubicada en el barrio Laurelty Sur de la ciudad de San Lorenzo y sobre el que convergieron bomberos de compañías de esa ciudad y localidades vecinas.

En conversación con ABC Color, uno de los rescatistas intervinientes, el capitán Pablo Tapia, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora, comentó que las llamas consumieron un depósito en la vivienda que contenía “mucho material combustible”, principalmente pallets de madera.

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Las llamas también alcanzaron la cocina y otra habitación de la casa, y destruyeron un vehículo.

Familia y un perro salieron ilesos

El bombero reportó que la familia que vivía en la vivienda pudo salir sin sufrir lesiones.

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Además, un video capturado durante el siniestro muestra a bomberos saliendo de entre las llamas con un perro en brazos.

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El capitán Tapia dijo que el fuego fue contenido en la parte trasera de la vivienda y no destruyó toda la estructura ni se expandió a casas aledañas.

Las causas del siniestro aún se desconocen.