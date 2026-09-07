Video: incendio consume cinco viviendas en Fernando de la Mora

El incendio se desató alrededor de las 15:00 y se propagó rápidamente por las casas precarias de Isla Po’i, Fernando de la Mora. Las familias afectadas perdieron sus pertenencias en cuestión de minutos.

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La llamada de emergencia fue recepcionada por la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, desplazándose hasta el sitio la unidad K93 de Villa Elisa junto con el apoyo de otras dos compañías de bomberos. Unos 20 voluntarios trabajaron incansablemente en el lugar para controlar el siniestro.

Cortocircuito habría provocado el incendio

Según reportaron, había una importante cantidad de basura y desperdicios acumulados en la parte trasera de los terrenos, un factor que sirvió como combustible que aceleró la propagación del fuego.

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Según las primeras hipótesis, la causa principal del desastre habría sido un sobrecalentamiento de la línea eléctrica domiciliaria.

Luego de más de dos horas de lucha contra las llamas, cerca de las 17:20, los bomberos lograron controlar el incendio y procedieron a las tareas de enfriamiento del terreno para evitar que el fuego vuelva a encenderse.