Padre de María Fernanda pide máxima condena para el principal sospechoso: “Ocho años es muy poco”

En esta última etapa del juicio fue convocado Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, para brindar sus últimas palabras como familiar de la víctima. El hombre cuestionó el desarrollo de esta parte del proceso y sostuvo que considera prácticamente en vano tener que escuchar nuevamente los argumentos de la defensa del adolescente, a quien señaló como el principal sospechoso del crimen de su hija.

Benítez manifestó que aprovechará sus últimas palabras ante el tribunal para pedir la máxima sanción posible para el acusado. Además, reclamó que el adolescente sea juzgado bajo las normas previstas para adultos y que reciba una condena de entre 30 y 40 años de prisión.

El padre de la víctima sostuvo que una eventual condena de ocho años de privación de libertad es insuficiente para un crimen de esta gravedad. Expresó su temor de que el acusado recupere su libertad después de algunos años y pueda volver a cometer un hecho similar.

Durante su intervención, Benítez también reclamó que se tenga en cuenta la máxima condena contemplada por la nueva legislación, en referencia al aumento de la sanción aplicable a adolescentes, y reiteró que incluso considera que el acusado debería ser juzgado como un adulto.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2026/08/26/caso-mafe-inicio-la-lectura-de-sentencias-de-los-cinco-adultos-procesados/

El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Raúl Marecos, Vidal Santacruz y Roberto Estigarribia, quienes deberán analizar los argumentos finales de las partes antes de deliberar y emitir la Sentencia Definitiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los alegatos finales comprenden las exposiciones del Ministerio Público, la Querella Adhesiva y la Defensa, en ese orden. Primero se debe analizar la existencia del hecho y la reprochabilidad del acusado y, si estos extremos son considerados acreditados, posteriormente se discutirá la individualización de la sanción.

Mientras la audiencia continúa a puertas cerradas, la familia de María Fernanda aguarda la decisión del tribunal y reclama que el responsable reciba la máxima sanción posible por el crimen que terminó con la vida de la joven.