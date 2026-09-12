Imputan a sospechoso del asesinato de un productor en Guajayvi

El imputado es Richard Daniel Duarte, de 39 años, domiciliado a pocos kilómetros del lugar del suceso.

La víctima fatal de ese suceso fue identificada como Julio César Acosta Almada (44), domiciliado en la misma comunidad, quien recibió un disparo de arma de fuego en el cuello cuando circulaba en su vehículo particular, en compañía de su hijo de 7 años, por un camino vecinal con dirección a su domicilio.

El fallecido se dedicaba a la producción y comercialización de piña y, según los antecedentes, no tenía ningún problema personal con los vecinos, por lo que el hecho causó mucha sorpresa a sus familiares y amigos.

Tras la realización de un minucioso trabajo técnico, la Policía y el Ministerio Público, representado por el fiscal Alexander Argüello, procedieron a la detención de Richard Daniel Duarte.

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El aprehendido fue imputado por homicidio doloso y la Fiscalía pidió su prisión preventiva.

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El fiscal Argüello dijo que del domicilio del sospechoso fue incautado un rifle de calibre 22 milímetros que, según se presume, sería el arma utilizada para el asesinato del productor, teniendo en cuenta que el proyectil extraído del cuello del fallecido era del mismo calibre.