Tras una discusión, mujer le partió el corazón a su pareja con un cuchillo de mesa en Liberación

La víctima fatal de este presunto crimen pasional, ocurrido en San Pedro, es César López Villalba, de 28 años. La principal sospechosa del crimen es María Angélica Rolón Oliveira, de 33 años, quien fue trasladada a la comisaría de Santaní esta mañana.

Vecinos de la zona informaron a los efectivos de la comisaría local que las discusiones entre César y María Angélica eran frecuentes, aparentemente motivadas por el consumo excesivo de alcohol por parte de ambos.

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Vecinos de San Pedro confirman pelea previa al crimen

Al parecer, en la tarde del sábado ambos comenzaron a beber. Ya entrada la noche, bajo los efectos del alcohol, se enfrascaron en una acalorada discusión. Nadie les prestó atención, pues las discusiones nocturnas entre ellos ya eran costumbre y al día siguiente todo quedaba olvidado.

Sin embargo, esta vez aparentemente llegaron a los empujones y luego a los golpes. En ese trajín, supuestamente la mujer tomó un cuchillo de mesa con el que amenazó a su pareja. El hombre, al verse en peligro, se presume intentó escapar por la parte posterior de la propiedad, pero María Angélica le dio alcance.

Por los rastros que quedaron en el lugar se presume que César pudo haber esquivado una y hasta dos estocadas antes de dar un paso en falso. Al perder el equilibrio, quedó a merced de su ocasional rival, que aprovechó la oportunidad para hundir el cuchillo en medio de su pecho.

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Estocada letal le provocó la muerte al instante

Los policías más experimentados que llegaron al lugar señalaron que luego de sufrir la herida César pudo haber sobrevivido sólo unos segundo pues el arma literalmente le partió el corazón. Tras la intervención policial, María Angélica fue detenida y puesta a cargo del Ministerio Público.

La sospechosa fue sometida al alcotest cuyo resultado fue positivo, confirmaron los uniformados.

Mientras que los restos de la víctima fueron entregados a los familiares una vez que se cumplieron todos los protocolos requeridos, según confirmaron voceros de la Dirección de Policía del departamento de San Pedro.