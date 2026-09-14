Abuelastro detenido por presunto abuso sexual de una niña de 10 años en Bella Vista

Agentes de la Comisaría 14ª de Bella Vista concretaron la detención de M.A.V.B. (48), denunciado por supuesto abuso sexual en niños. La denunciante sería su propia hijastra, quien refirió que el mismo realizó actos de tocamientos contra su hija, una niña de 10 años.

La denuncia fue presentada al mediodía del sábado, ante la comisaría local. Posteriormente, los intervinientes realizaron un seguimiento hasta hallar en la vía pública al sindicado, cerca de las 21:00.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.° 2 de la zonal Colonias Unidas, Héctor Garay, quien dispuso su detención.

Posteriormente, se concretó la imputación por supuesto abuso sexual en niños y el hombre permanece a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

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El hecho denunciado

La madre de la niña víctima en este caso denunciado indicó a los intervinientes que la menor de edad le manifestó que no quería volver a ir a la casa de su abuela.

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La niña se quedaba entre semana con la abuela para ir a la escuela, para posteriormente retornar al hogar de su madre. Tras indagar los motivos, la niña terminó confesando que su abuelastro habría cometido actos de tocamientos.

En Paraguay, si los actos sexuales de relevancia (como tocamientos, manipulación o inducción) se cometen contra un menor de edad, aunque no exista acceso carnal, el hecho es considerado sumamente grave. Las penas a las que se expone oscilan entre 5 y 18 años de prisión.

En nuestro, la ley de abuso sexual está definida en el Código Penal (Ley 1160/97), modificada por la Ley 3440/08, la cual establece sanciones claras para quienes cometan actos sexuales contra niños. Esta normativa fue modificada recientemente por la Ley 7397/24.