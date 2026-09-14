Recuperan vehículo hurtado por una banda criminal en extraño episodio en San Pedro del Paraná

La noche de este sábado, cerca de las 23:00, hallaron abandonada una camioneta en la vía pública de la compañía Potrero Ybate, en el distrito de San Pedro del Paraná. Se trata de una camioneta Hilux 4x4 de color blanco, con matrícula argentina AE 194 CG.

Este rodado figura como hurtado el pasado lunes 7 de setiembre, en un extraño episodio que fue registrado por imágenes de circuito cerrado de una vivienda. Un grupo fuertemente armado ingresó a la residencia en un vehículo y posteriormente se llevaron solamente la camioneta.

El rodado fue recuperado por agentes de la oficina regional del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, tras un trabajo de inteligencia.

Los intervinientes inspeccionaron el rodado y en el interior encontraron la chapa que le corresponde al vehículo. Tras pericias técnicas, se confirmó que se trataría de la camioneta denunciada como robada.

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Extraño caso

Un grupo de cinco personas llegó fuertemente armado a una residencia de la compañía Kurupika’y de San Pedro del Paraná el pasado lunes 7 de setiembre, con la aparente intención de cometer un atraco. Según las imágenes de circuito cerrado, no habrían hallado su objetivo. En consecuencia, tomaron las llaves de una camioneta y se dieron a la fuga.

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Los maleantes se llevaron una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, de color blanco, con chapa argentina AE 194 CG, propiedad de Gregorio Lugo Barreto (39), domiciliado en la vivienda.

La denuncia fue realizada por el hermano del propietario, Hermitaño Lugo Barreto (55), quien supuestamente estaba trabajando en el techo de losa de la residencia y presuntamente no fue avistado por los maleantes. Indicó además que no se percató del momento en que el grupo armado llegó a la residencia.

El pasado 9 de setiembre hallaron en la compañía Misiones’i de San Pedro del Paraná el automóvil en el que se ve que llegó el grupo armado. Se trata de un Toyota Premio (2005), color plata, que figura como hurtado de Coronel Bogado el pasado 6 de agosto.

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La investigación

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 1 de San Pedro del Paraná, Egidio Borja, indicó que la víctima del hurto de la camioneta no se presentó hasta la Fiscalía desde que ocurrió el hecho.

Hermitaño indicó que el pasado 3 de setiembre llegó desde Buenos Aires y tenía prestado el vehículo de su hermano, con el que vino hasta su residencia en San Pedro del Paraná.

Por su parte, el fiscal indicó que esperan la declaración de la víctima, que debe acercar los documentos del vehículo recuperado, para indagar si tenía algún tipo de amenaza. Esto, entendiendo que la logística que manejó este grupo armado no coincide con el hurto de una camioneta que fue abandonada posteriormente.