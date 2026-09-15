Asunción: Cae en barrio Obrero un sospechoso de tentativa de homicidio

En la mañana de este martes, agentes de Investigaciones de la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento en una vivienda del barrio Obrero de la ciudad de Asunción, en el marco de una investigación de un supuesto hecho de tentativa de homicidio.

El allanamiento tuvo como objetivo una vivienda ubicada entre las calles Isla Tajy y México, cerca del Cementerio del Sur.

Según datos preliminares, los intervinientes habrían detenido a un sospechoso identificado como Walter Gerardo Olmedo (25 años), sin antecedentes penales previos.

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El detenido es investigado por un incidente ocurrido el pasado 3 de agosto en en el barrio Obrero, cuando una persona – supuestamente Olmedo - descendió de un vehículo y agredió a otra en la vía pública, llegando a efectuar disparos con un arma de fuego.

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Incautaron armas y supuestas drogas

Además de detener al sospechoso, los agentes intervinientes incautaron de la vivienda allanada hoy dos pistolas de calibre 9 milímetros y un revólver de calibre 38, además de supuestas “sustancias estupefacientes”, según comentó a ABC Color el subcomisario Christian Sosa, jefe de gabinete del departamento de Investigaciones de la Policía en la capital.

Además, fue incautado el vehículo en el que el supuesto agresor se desplazaba en el día del incidente.

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El subcomisario Sosa no entró en detalles sobre el trasfondo del supuesto hecho de tentativa de homicidio.