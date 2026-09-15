Violencia familiar en Luque: joven atacó con un machete a un policía y recibió dos disparos

Un agente de la Comisaría 3ª Central de Luque resultó herido en la cabeza con un machete cuando intervenía en un supuesto caso de violencia familiar. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 22:30, en el barrio Tres de Mayo de esta ciudad.

La víctima es el oficial primero Luis Pereira, de 32 años, quien recibió un corte en el cuero cabelludo y tuvo que ser trasladado al Hospital General de Luque. El uniformado recibió aproximadamente seis puntos de sutura y permanece internado.

El supuesto agresor fue identificado como Jeremías Jonás Rodríguez Sotelo, de 22 años, quien también resultó herido durante el procedimiento y quedó a disposición del Ministerio Público.

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Familiares denunciaron amenazas

Según el comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, los agentes acudieron inicialmente tras una alerta roja por un supuesto hecho de violencia familiar. En el lugar, familiares señalaron que estaban siendo amenazados y amedrentados por Rodríguez Sotelo.

El joven, según los familiares, tendría antecedentes por violencia familiar y sería consumidor de sustancias. Al percatarse de la llegada de la patrullera, habría escapado hacia un baldío cercano, donde permaneció oculto durante algunos minutos.

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Posteriormente, regresó al domicilio, lo que motivó un nuevo llamado al Sistema 911. Los agentes volvieron al sitio para intervenir ante la situación.

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Atacó al policía con un machete

De acuerdo con el informe policial, cuando los agentes ingresaron a la vivienda, Rodríguez Sotelo tenía un machete en su poder y atacó al oficial Pereira. El golpe alcanzó la cabeza del uniformado, provocándole una herida cortante.

Tras la agresión, el policía cayó al suelo. El sospechoso posteriormente habría intentado atacar al segundo interviniente, por lo que este desenfundó su arma reglamentaria y efectuó dos disparos dirigidos hacia el suelo.

Como consecuencia, Rodríguez Sotelo recibió dos impactos de bala. Uno afectó el muslo izquierdo, con orificio de entrada y salida, mientras que el otro alcanzó el tobillo derecho. Ninguna de las lesiones reviste gravedad, según los datos proporcionados por la Policía.

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Ambos fueron trasladados al hospital

Tanto el agente policial como el joven fueron auxiliados y trasladados al Hospital General de Luque para recibir atención médica.

El machete utilizado durante la agresión fue incautado como evidencia. También fueron recogidas bebidas alcohólicas que, según la Policía, el joven estaba ingiriendo antes del incidente.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 9 de Luque, Augusto Ledesma, quien dispuso las diligencias correspondientes.

Investigan tentativa de homicidio

Rodríguez Sotelo quedó a disposición del Ministerio Público por el supuesto hecho de violencia familiar y, además, por la presunta tentativa de homicidio y resistencia.