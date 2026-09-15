Caso Lalo Gomes: allanan casa de la sobrina del exlegislador

Agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la capital del país, realizan un allanamiento en la residencia familiar de Lizany Solís Gómez, sobrino del extinto diputado Eulalio Lalo Gomes.
La operación es encabezada por la fiscala Ingrid Cubilla y se realiza en el marco de la investigación abierta en contra de Solís Gómez, además de altos mandos y agentes especiales de la Senad.
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