Sobrina de Lalo era pieza clave de infiltración en la Justicia

Al menos ocho hechos relevantes detalla el extenso informe elaborado por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU) en su informe remitido a la Fiscalía con respecto a la funcionaria de la Cámara de Diputados, Helga Lizany Solís Gómez. La documentación de más de 330 páginas se hizo a partir de los chats extraídos del teléfono del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

Según el reporte, Solís Gómez desempeñaba un rol fundamental dentro de la estructura criminal del clan Gomes, liderado por el difunto legislador y el hijo de este último Alexandre Rodrigues Gomes, acusado por presunto narcotráfico, lavado de dinero y otros. Actuaba como pieza principal para la infiltración y manipulación del sistema de justicia y de los organismos encargados de la persecución penal.

“A través de su intervención el clan Gomes habría logrado acceder, influir y direccionar decisiones en diversas instancias judiciales y administrativas, utilizando sus conexiones para obstruir investigaciones, filtrar información confidencial y garantizar impunidad a los miembros de la organización criminal”, dice.

Menciona que Solís Gómez facilitaba el contacto directo con defensores públicos, magistrados y fiscales, promoviendo estrategias procesales a los intereses del grupo criminal. Al respecto uno de los citados de forma reiterativa en el informe de SIU es el exfiscal adjunto antidrogas y actual titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), Marco Alcaraz.

Una de las menciones guarda relación a Kadu Cezar Machado, presunto sicario de la frontera. En una de las capturas extraídas se lee que Lizany Solís pidió a Lalo Gomes interceder ante el fiscal adjunto Alcaraz sobre evidencias incautadas en 2019 en el marco de un proceso por supuesta violación de la ley de armas.

En ese tiempo, Lizany Solís Gómez ejercía el cargo de asistente del fiscal antinarcóticos de Pedro Juan Caballero, Marcos Amarilla. Este puesto le habría permitido a Solís Gómez ayudar a Kadu Machado para obtener medidas alternativas a la prisión y la libertad, con la intermediación del fallecido legislador con el juez Juan Martín Areco, señala el informe SIU.

Otro hecho en el cual se menciona a Alcaraz tiene que ver con intermediación de Lalo Gomes para el traslado de Lizany Solís Gómez como asistente en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de Asunción.

Otras acciones de Lizany Solís, ya sea por instrucciones de Lalo Gomes o su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, quedaron evidenciados en un caso de presunta violación de la cuarenta del covid-19; el caso de estafa y lesión de confianza de la condenada Claudia Cuevas y en la causa del presunto narco brasileño, Ronaldo Mendes Nunes.

En el caso de Cuevas, Solís Gómez envió un mensaje a Lalo Gomes en el cual le menciona al fiscal Lorenzo Lezcano. “Te quería avisar nomas avisar que hablé con Lorenzo y le dije que querías hablar con él” (sic), escribió Solís Gomes a Lalo.

Por otro lado, el fallecido diputado dejó constancia de sus visitas al exfiscal Marco Alcaraz. Uno de ellos es de 2019, cuando avisó a su hijo Alexandre Rodrigues que estuvo con el exmiembro del Ministerio Público y este último le dijo que no había pruebas.

Esto aparentemente en referencia a las posibles conexiones del clan Gomes con el narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

“Y enseguida le vamos matar”

El otro informe elaborado por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU) a partir de extractos del sistema SKY ECC por parte de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) revela otros llamativos movimientos de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

Rodrigues Gomes está acusado por presunto tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros.

Otra de las capturas extraídas detalla sobre la participación en un posible asesinato por ajustes de cuentas. Entre el 14 y el 15 de octubre de 2020, Alexandre Rodrigues Gomes conversó con el usuario pin 5K4VFS que no se identifica sobre el aparente suceso. “Hola mano. Qué tal mano. Aquí estoy cn largo. Le va matar al tipo. Aquí los imão va entregar qui” (sic), escribió el 14 de octubre de 2020.

Al día siguiente, el 15 de octubre de 2020, la conversación siguió: “Ya está aquí mano amarrado y enseguida le vamos (a) matar. Contó. Enseguida sale noticia” (sic).

Lo coincidente es que efectivamente ese 15 de octubre de 2025 se publicó el hallazgo de un cuerpo sin vida en una de las calles de la ciudad de Punta Porã. La víctima fue identificada como Pablo Andrés Benítez Pérez, cuyo cadáver presentaba ataduras en pies y manos. Con respecto al pin 5K4VFS existen otras conversaciones con Alexandre Rodrigues en las cuales le consulta sobre lugares para dejar avionetas.

Detalle de los “negocios”

En otros mensajes rescatados por Europol del sistema SKY ECC y remitidos a la Fiscalía se puede tener detalles de la logística sobre el negocio de Alexandre Rodrigues Gomes. En una de las capturas correspondiente al 14 de noviembre de 2020 se lee, por ejemplo, que el hijo del difunto Lalo Gomes remitió al pin SCJP8Y (que no se identificó) que estaba “preocupado” por la desaparición de uno de sus pilotos. Inmediatamente, en otro intercambio con esa misma persona insinuó que pudo haber sido víctima de un robo.

No obstante, unas dos horas después, volvió a conversar con esa persona y le avisó que la avioneta sufrió un accidente y el piloto murió. “Ya encontró mano. Y cn (con) droga. Accidente. Core mano. Murió mano. Policía ya encontró la bolsa” (sic), dijo.

Al día siguiente, Alex Rodrigues sigue la conversación del pin SCJP8Y. Le dice que estaba pagando al “boli” la deuda de esa que perdimos, aparentemente en referencia a la carga con la avioneta siniestrada.

En otra captura del 14 de noviembre de 2020, Alex Rodrigues remitió a otra persona la foto de la nave accidentada con el mensaje: “Tu siervo se perjudicó grande. (emoticón) Chore jf (jefe)” (sic).